Ямусукро, 1 августа, 2022, 23:21 — ИА Регнум. В северной части Кот-д’Ивуара более 20 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика, сообщает 1 августа местное издание Abidjan.net со ссылкой на экстренные службы.

International Labour Organization ILO Абиджан, Кот-д’Ивуар

Катастрофа произошла на автотрассе между городами Абиджан и Алепе.

На данный момент известно о 21 погибшем, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Медики и спасатели пытаются извлечь пострадавших и тела погибших из искореженного салона микроавтобуса.

Причины автокатастрофы выясняются.