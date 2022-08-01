Свыше 20 человек погибли в автокатастрофе в Кот-д’Ивуаре
Ямусукро, 1 августа, 2022, 23:21 — ИА Регнум. В северной части Кот-д’Ивуара более 20 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика, сообщает 1 августа местное издание Abidjan.net со ссылкой на экстренные службы.
International Labour Organization ILO
Абиджан, Кот-д’Ивуар
Катастрофа произошла на автотрассе между городами Абиджан и Алепе.
На данный момент известно о 21 погибшем, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.
Медики и спасатели пытаются извлечь пострадавших и тела погибших из искореженного салона микроавтобуса.
Причины автокатастрофы выясняются.