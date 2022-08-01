Минск, , 23:35 — REGNUM В Минском областном суде, где продолжается процесс по резонансному делу о заговоре ради захвата власти, зачитали обвинение лидеру партии БНФ Григорию Костусеву. Политик не признал вину ни по одному пункту. Об этом сообщает издание «Sputnik Белоруссия».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам прокурора, Костусев вступил в заговор с целью захвата власти в Белоруссии, организованный ещё двумя фигурантами дела — Юрием Зенковичем и Дмитрием Щигельским.

Костусев на этапе следствия писал чистосердечное признание председателю КГБ Ивану Тертелю. В своëм признании лидер партии БНФ сообщал о том, что Зенкович предлагал ему участвовать в Zoom-конференциях заговорщиков. Протокол чистосердечного признания на имя главы КГБ в суде зачитал прокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, всего по делу проходят пять человек, три из которых — юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер партии БНФ Григорий Костусев — обвиняются в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, а ещë два — Ольга Голубович и Денис Кравчук — в грубом нарушении общественного порядка.