Минск, , 23:48 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал членам «Белой Руси» не препятствовать с преобразованием общественного объединения в политическую партию, но призвал их не спешить. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Тему партийного строительства Александр Лукашенко затронул при назначении Юрия Романовского ректором Полоцкого государственного университета. Он упомянул, что прежний руководитель вуза Олег Романов покинул свой пост и был избран председателем республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Лукашенко обратил внимание на то, что постоянно звучат предложения о преобразовании некоторых общественных объединений, в том числе и «Белой Руси», в партийную организацию.

«Я постоянно не то чтобы сдерживаю их (это их право), а предупреждаю, что здесь спешка абсолютно ни к чему. К этому надо созреть, прийти в спокойном ритме, step by step. Они соглашаются со мной. Наверное, после принятия закона о партийном строительстве встанет такой вопрос. Я не буду этому препятствовать. Мы будем развивать все общественные организации, которые занимают патриотическую, с точки зрения государства, позицию», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в августе 2011 года тогдашний спикер Совета Республики Национального Собрания Белоруссии Анатолий Рубинов заявил, что «вопрос трансформации общественного объединения «Белая Русь» в политическую партию назрел изнутри». Однако политической партией «Белая Русь» не стала до сих пор.