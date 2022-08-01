Минск, 1 августа, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал членам «Белой Руси» не препятствовать с преобразованием общественного объединения в политическую партию, но призвал их не спешить. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Тему партийного строительства Александр Лукашенко затронул при назначении Юрия Романовского ректором Полоцкого государственного университета. Он упомянул, что прежний руководитель вуза Олег Романов покинул свой пост и был избран председателем республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Лукашенко обратил внимание на то, что постоянно звучат предложения о преобразовании некоторых общественных объединений, в том числе и «Белой Руси», в партийную организацию.

«Я постоянно не то чтобы сдерживаю их (это их право), а предупреждаю, что здесь спешка абсолютно ни к чему. К этому надо созреть, прийти в спокойном ритме, step by step. Они соглашаются со мной. Наверное, после принятия закона о партийном строительстве встанет такой вопрос. Я не буду этому препятствовать. Мы будем развивать все общественные организации, которые занимают патриотическую, с точки зрения государства, позицию», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в августе 2011 года тогдашний спикер Совета Республики Национального собрания Белоруссии Анатолий Рубинов заявил, что «вопрос трансформации общественного объединения «Белая Русь» в политическую партию назрел изнутри». Однако политической партией «Белая Русь» не стала до сих пор.