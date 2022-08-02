Москва, 2 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. «Роснефть» начинает исследовательский полевой сезон в северных морях. Научная экспедиция стартует в августе этого года и направляется в Чукотское море. Об этом сообщает пресс-служба «Роснефти».

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Основной задачей проекта является отбор керна — прямого источника геологической информации необходимой для определения возраста, состава и условий формирования пород арктического шельфа.

Первый этап научно-исследовательской экспедиции прошёл осенью 2020 года в Карском море. Второй этап «Роснефть» провела в 2021 году в акватории моря Лаптевых. Специалисты компании «Иннопрактика» проведут исследования добытого материала на базе геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

«Исследования играют важную роль для развития науки и понимания геологического строения и оценки нефтегазового потенциала российской Арктики. Полевые работы выполняются с соблюдением высочайших стандартов экологической безопасности и охраны окружающей среды. Для бурения стратиграфических скважин используются технологии с отсутствием негативного воздействия на природу», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на пяти кустах Пайяхского кластера проекта «Восток Ойл» дан старт эксплуатационному бурению. Бурение скважин будет вестись с применением уникальных буровых комплексов в северном исполнении, которые построены на российских машиностроительных заводах специально для работы в суровых условиях Крайнего Севера.

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