Минск, 1 августа, 2022, 23:29 — ИА Регнум. В Белоруссии изменяются ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 29 июля № 495, сообщает белорусский Национальный правовой интернет-портал.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Документ вступает в силу с 1 августа. Ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты — $53 за 1 т (ранее — $55,2); прямогонный бензин — $29,1 за 1 т (ранее — $30,3); товарные бензины, дизельное топливо, лëгкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — $15,9 за 1 т (ранее — $16,5).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 июля 2022 года.