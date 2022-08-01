Минск, , 23:28 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа поздравил Федерального президента Швейцарии Иньяцио Кассиса с Днëм основания Конфедерации. В своем письме он посетовал на поддержку страной европейских санкций. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Швейцария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По мнению Лукашенко, Швейцария является образцом сохранения и укрепления государственности в сложных исторических условиях.

«Опыт вашей страны в различных отраслях по-прежнему интересен и значим для Белоруссии, существуют хорошие перспективы дальнейшего развития сотрудничества, несмотря на все временные сложности. К сожалению, поддержка швейцарской стороной несправедливой и недружественной санкционной политики ЕС по отношению к Республике Белоруссия создаëт существенное препятствие для нормализации отношений между нашими государствами. Санкции ведут к ослаблению и разрыву деловых связей, ставят под угрозу реализацию перспективных совместных проектов, негативно отражаются на гражданах Белоруссии и Швейцарии — работодателях, работниках и их семьях», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко считает, что возвращение белорусско-швейцарских контактов в русло «конструктивного диалога» позволит «более эффективно решать любые вопросы, учитывать ожидания друг друга, способствовать снятию беспрецедентной напряжëнности в Европе и мире».