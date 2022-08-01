Москва, 1 августа 2022, 22:42 — REGNUM Российские сапёры продолжают очищать территорию Донбасса от украинских мин и иных взрывоопасных предметов, сообщил вечером 1 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Нейтрализацией мин и неразорвавшихся снарядов занимаются отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России.
«Всего проверено: 6162,98 га территории, 620 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 км дорог. Обнаружено и обезврежено 178 742 взрывоопасных предмета», — рассказал Михаил Мизинцев.
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