Москва, 1 августа, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Российские сапёры продолжают очищать территорию Донбасса от украинских мин и иных взрывоопасных предметов, сообщил вечером 1 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны России Роботизированный комплекс разминирования «Уран-6»

Нейтрализацией мин и неразорвавшихся снарядов занимаются отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России.

«Всего проверено: 6162,98 га территории, 620 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 км дорог. Обнаружено и обезврежено 178 742 взрывоопасных предмета», — рассказал Михаил Мизинцев.