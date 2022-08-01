Минск, , 23:46 — REGNUM Белоруссия и Россия определили перечень совместных проектов в сфере импортозамещения с суммарным объемом финансирования в $1,3 млрл. Об этом рассказал первый замминистра экономики Белоруссии Юрий Чеботарь в эфире телеканала «Белоруссия 1».

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«В принципе, пул проектов определëн. Сегодня эта работа не закончилась: идëт диалог и отбор проектов. Тот набор, который мы проработали, — примерно на $1,3 млрд инвестиций», — сказал Чеботарь.

Он отметил, что эти проекты важны для машиностроения: в том числе предполагается создание собственного литья и расширение производства компонентов для сельскохозяйственного машиностроения, проектов в сфере производства лесозаготовительной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Минск предложил РФ совместные инвестпроекты, которые позволили бы заместить критический для союзного рынка импорт.