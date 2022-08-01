Нью-Йорк, США, 1 августа, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Вирус полиомиелита загрязнил сточные воды в пригороде Нью-Йорка за месяц до того, как представители здравоохранения обнаружили первый случай заболевания, сообщает 1 августа Reuters.

CDC/ Dr. Fred Murphy, Электронная микрофотография вируса полиомиелита

Отмечается, что с данным заявлением выступили представители здравоохранения штата, призвав жителей пройти вакцинацию.

Эксперты обнаружили вирус в образцах сточных вод, собранных в июне. Однако жители штата узнали о загрязнении только после того, как 21 июля взрослый житель округа Рокленд попал в больницу.

Лабораторные анализы помогли установить, что найденный у пациента в пригороде Нью-Йорка штамм генетически связан со штаммом, обнаруженным ранее в Израиле. При этом на минувшей неделе стало известно, что первоначальный генетический анализ также выявил связь штамма американского больного с образцами вируса в Великобритании.