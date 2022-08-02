Красноярск, 2 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Красноярском крае прошло заседание президиума правительства региона, посвященное завозу топлива и организации пассажирской навигации на реке Енисей в труднодоступные населенные пункты северных районов края. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

«В этом году в рамках северного завоза топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) доставляют в 117 населенных пунктов Северо-Енисейского, Эвенкийского, Енисейского, Туруханского, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Мотыгинского районов. Для предстоящего отопительного сезона этим северным территориям потребуется 141,7 тысячи тонн угля и 82,8 тысячи тонн ГСМ», — отметил Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства Красноярского края.

Северный завоз проходит в два этапа разными видами транспорта. Основные поставки охватывают период навигации с мая по октябрь по Енисею и его притокам, а второй этап проходит с декабря по март по автозимникам.

«В настоящее время фактически уже доставлено 54,5% от изначально запланированного объема ТЭР. Эвенкийский и Северо-Енисейский районы полностью обеспечены ресурсами, необходимыми для бесперебойного прохождения отопительного периода 2022−2023 годов. Также в полном объеме уголь и ГСМ доставлены в отдаленные малые населенные пункты Туруханского района, где срок завоза ограничен. Навигация в другие населенные пункты продолжается. В случае аномального маловодья в северных территориях края доставка грузов будет идти автомобильным транспортом в зимний период», — указано в сообщении.

Глава региона Александр Усс отметил, что несмотря на сложные метеорологические условия и рекордно низкий уровень воды, ситуация складывается относительно благополучно, работы идут в штатном режиме. Он поручил правительству региона усовершенствовать электронную систему получения информации по прохождению северного завоза, в том числе по обеспечению отдалённых территорий продуктами питания.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный морской путь особенно важен для России, находящейся под западными санкциями. Об этом российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил 1 августа на совещании с вице-премьерами.

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