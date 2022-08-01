Пекин, , 23:44 — REGNUM Китайцам достаточно блокировать остров двумя авианосцами, чтобы оказать давление как на Тайвань, так и на США. Об этом 29 июля заявил во время презентации своей книги «Украинские угрозы для Пекина» китаевед, писатель Юрий Тавровский.

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Для того, чтобы блокировать остров Тайвань и прервать его снабжение, как и вывоз готовой высокотехнологичной продукции, например, полупроводников, не требуется организовывать массовое вторжение, высадку десанта, бронетехники.

«Достаточно блокировать остров двумя китайскими авианосцами», — заявил китаевед.

Напомним, что вокруг возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань разгорается дипломатический конфликт между США и Китаем.