Вашингтон, 1 августа, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Ответное предложение со стороны Москвы по обмену заключёнными не устраивает Вашингтон, сообщила 1 августа журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ярошенко Николай. Заключённый (фрагмент). 1878

Карин Жан-Пьер «Было сделано ответное предложение. Мы его не рассматриваем в качестве серьёзного ответного предложения».

По её словам, США хотят договориться по обмену по предложенной ими схеме: обмену Виктора Бута на двух американцев — Бриттни Грайнер и Пола Уиллана.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля CNN распространил информацию о том, что США запросили у Германии вариант передачи в Россию Вадима Красикова.