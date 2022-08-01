Москва, , 22:36 — REGNUM В морских портах Украины остаются заблокированными 69 иностранных судов из 15 государств мира, сообщил вечером 1 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Суда заблокированы в портах Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный.

Напомним, 1 августа порт Одессы смогло покинуть первое иностранное судно. Это стало возможно в рамках многостороннего соглашения между Россией, Турцией, ООН и Украиной.

Тем не менее, опасность от украинских морских мин сохраняется в акваториях почти всех причерноморских государств.

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