Минск, , 23:24 — REGNUM Белоруссия выдала Грузии мужчину, осужденного за убийство в Тбилиси. Приговор был вынесен 25 марта 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Запрошенный к выдаче мужчина был признан виновным в том, что 18 сентября 2009 года во дворе дома по проспекту Чавчавадзе в Тбилиси за нанесенные оскорбления нанес потерпевшему один удар в голову рукоятью пистолета, после чего выстрелил в него. От полученного огнестрельного ранения в область брюшной полости мужчина погиб.

Нападавшего признали виновным в убийстве и назначили 9 лет и 9 месяцев лишения свободы. Наказание осуждëнный не отбыл, так как скрылся. Задержали его в аэропорту Минска. Дата взятия под стражу мужчины не называется.

Осужденный уже передан представителям правоохранительных органов Грузии.