Рим, 1 августа, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Цена литра бензина на АЗС с самообслуживанием в Италии снизилась в среднем до 1,88 евро, передают профильные СМИ 1 августа.

АЗС

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Средняя стоимость литра дизеля на АЗС этого типа составляет 1,86 евро.

При этом на заправках с обслуживанием цена по-прежнему выше двух евро за литр — 2,04 (бензин) и 2,004 (дизель).

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более40млрд евро.