Пекин, 1 августа, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Американцы не будут воевать с Китаем ради независимости и суверенитета Тайваня. Об этом 29 июля заявил во время презентации своей книги «Украинские угрозы для Пекина» китаевед, писатель Юрий Тавровский.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«Америка — бумажный тигр, они не будут воевать», — заявил писатель.

Американцы проиграли в Корее в 1950–1953 гг., во Вьетнаме, в Афганистане. По мнению китаеведа, США могут оказать Тайваню военную помощь, и она будет заключаться в том, что ВМС США будут совершать маневры, осуществлять перемещения корабельных групп и т.д.

Напомним, что вокруг визита спикера нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси разгорается конфликт.