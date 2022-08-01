Москва, 1 августа, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Сорванные с якоря украинские мины дрейфуют вдоль побережья причерноморских государств, создавая опасность для судоходства, сообщил вечером 1 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Navylive.dodlive.mil Морская мина

«Также сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — сказал он.

Мизинцев отметил, что Вооруженными Силами Российской Федерации организовано функционирование двух морских гуманитарных коридоров для безопасного движения судов.

«В рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» 30 июля 2022 г. в Стамбуле Совместным координационным центром по обеспечению безопасного прохода судов, их досмотру, решению вопросов разминирования и предотвращения опасных инцидентов (Российская Федерация, Турецкая Республика, Украина и ООН) разработан и согласован маршрут гуманитарного коридора для безопасного движения судов, осуществляющих вывоз зерновых культур и минеральных удобрений из портов Украины», — добавил он.