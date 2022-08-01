Флоренция, Италия, , 22:24 — REGNUM Экс-премьер Италии Маттео Ренци рассчитывает, что его партия наберет на выборах 5% голосов, об этом он заявил журналистам 1 августа.

Маттео Ренци Kremlin.ru

Ренци отметил, что его движение должно стать «третьим полюсом» в итальянской политике, но без установки на приоритет суверенности, как у правых, и без желания повышать налоги, как у ранее возглавляемой им леволиберальной Демократической партии и ее союзников.

По данным социологов, рейтинг партии Ренци примерно вдвое ниже указанного им целевого показателя, и ее попадание в парламент (при барьере в 3%) под вопросом.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.