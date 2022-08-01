Милан, Италия, , 22:18 — REGNUM Главным и единственным критерием отбора кандидатов на посты министров в новом правительстве Италии в случае победы на выборах правой коалиции будет «компетентность» того или иного потенциального руководителя, заявил 1 августа Антонио Таяни, координатор партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия».

Также он напомнил, что все кандидатуры по итальянскому законодательству надо будет согласовывать с формальным главой государства — президентом Серджо Маттареллой.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.