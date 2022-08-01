Москва, , 22:18 — REGNUM За последние сутки в Россию из Донбасса и с Украины было эвакуировано более 24 тыс. человек, сообщил вечером 1 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Эвакуация Василий Иванов © ИА REGNUM

Он пояснил, что эвакуация проводится на фоне препятствий, создаваемых украинскими нацистами.

«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 468 человек, в том числе 3512 детей, а всего с начала специальной военной операции — 3 027 446 человек, из которых 478 360 — дети.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 499 610 автомобилей, в том числе за сутки — 4820.

В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий», — рассказал Мизинцев.

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