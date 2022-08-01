Москва, 1 августа, 2022, 22:18 — ИА Регнум. За последние сутки в Россию из Донбасса и с Украины было эвакуировано более 24 тыс. человек, сообщил вечером 1 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Василий Иванов ИА REGNUM Эвакуация

Он пояснил, что эвакуация проводится на фоне препятствий, создаваемых украинскими нацистами.

«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 468 человек, в том числе 3512 детей, а всего с начала специальной военной операции — 3 027 446 человек, из которых 478 360 — дети.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 499 610 автомобилей, в том числе за сутки — 4820.

В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий», — рассказал Мизинцев.