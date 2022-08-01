Хетафе, Испания, 1 августа, 2022, 22:15 — ИА Регнум. 1 августа испанский клуб «Хетафе» объявил о трансфере 25-летнего центрфорварда и воспитанника мадридского «Реала» Борхи Майораля за 10 миллионов евро. Соглашение испанца с «Хетафе» рассчитано до 30 июня 2027 года.

Мадридский «Реал»

В прошедшем сезоне Борха Майораль, выступая за «Хетафе» на правах аренды, принял участие в 18 матчах Ла Лиги 2021/22, в которых забил шесть мячей и отдал один ассист. Также испанец получил три желтые карточки.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует в текущее летнее трансферное окно также расстаться Альваро Одриосолой и Мариано Диасом. В трансферах футболистов на выход заинтересован главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.