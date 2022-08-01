Ижевск, 1 августа, 2022, 22:14 — ИА Регнум. В Удмуртии в рамках национального проекта «Культура» впервые запланировали оснастить современным оборудованием три муниципальных музея. На эти цели выделено 5 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

пресс-служба правительства Удмуртии Один из музеев в Удмуртии

В частности, для Граховского районного краедевческого музея имени Ашальчи Оки приобрели стеклянные витрины, музейные столы, закуплено оборудование для учета и хранения предметов музейного фонда. Также приобретаются металлические шкафы для полноценного функционирования фондохранилища. Сейчас оборудование уже поступает в музей, постепенно идет его монтаж.

Также новое оборудование получат Музей истории и культуры Воткинска и Завьяловский музей истории и культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Удмуртия присоединилась к всероссийской акции «Ночь музеев», которая в этом году была приурочена к Году культурного наследия народов России.