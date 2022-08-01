Рим, 1 августа, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Итальянская экономика успешно оправилась от потрясений коронавируса, но теперь стоит перед новыми вызовами, сказано в опубликованном 1 августа отчете МВФ.

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Власти страны должны обеспечить «адекватный уровень энергоснабжения» для того, чтобы экономика могла расти и дальше, отметили эксперты.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в восемь раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 40 млрд евро.