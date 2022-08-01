Москва, , 22:10 — REGNUM В Днепропетровской области украинские боевики готовят провокацию с подрывом железнодорожного и автомобильного мостов через реку Волчья, сообщил вечером 1 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Мосты между Черненково и Новоскелеватым они планируют взорвать, а затем обвинить российские войска в ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры.

«Достоверно установлено, что в Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья между населенными пунктами Черненково и Новоскелеватое, которые они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных Сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — рассказал Мизинцев.

«Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку», — добавил он.

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