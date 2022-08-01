Белград, , 22:05 — REGNUM Сербская «Црвена Звезда» согласна продать 21-летнего центрального защитника сборной Сербии Страхиню Эраковича в санкт-петербургский «Зенит» после чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

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По информации «РБ Спорт», «Црвена Звезда» отказывается продавать Эраковича сейчас из-за того, что в клубе считают, что цена на защитника существенно вырастет после мундиаля.

В текущем сезоне Страхиня Эракович, выступая за «Црвену Звезду», принял участие в трех турах сербской Суперлиги 2022/23, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле серб провел 270 минут.

Контракт Эраковича с сербским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника в 5 миллионов евро.