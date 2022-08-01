Москва, 1 августа, 2022, 22:04 — ИА Регнум. США не способны будут одновременно оказывать поддержку Украине и Тайваню, в случае если Китай решится вернуть остров под свой контроль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 августа заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, визит спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань вынудит Китай на ответные действия, что существенно ослабит США.

«Если визит состоится, обстановка для США сильно ухудшится, они будут вынуждены вести войну на два фронта — в Европе и Юго-Восточной Азии. А они не могут себе такое позволить. Но может получиться, что США доведут дело до конфликта, и в этом случае для нас наступит момент серьёзного облегчения в борьбе. Мы не будем одни», — сказал Колташов.