Салерно, Италия, , 22:03 — REGNUM На борту прибывшего в итальянский Салерно корабля Ocaen Viking с 387 нелегальными мигрантами на борту выявлено 50 зараженных коронавирусом, передают местные СМИ 1 августа.

Италия

Губернатор и мэр потребовали никого не выпускать с корабля и провести карантин, однако префект полиции принял другое решение — все остальные мигранты были высажены на берег после проведения экспресс-тестов.

Как сообщалось ранее, лидер «Лиги» Маттео Сальвини пообещал в случае победы правых на парламентских выборах в сентябре 2022 года вновь навести прядок в сфере нелегальной миграции.