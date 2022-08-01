История вопроса

Аниме — вид японской анимации, зародившийся в XX веке. В мире ежегодно выходят десятки аниме-сериалов и полнометражных фильмов. Часто аниме рассчитано на подростковую и взрослую аудиторию. В основе многих аниме-произведений лежит манга — рисованный японский комикс, ставший популярным во второй половине XX века. История, рассказываемая в манге, часто делится на отдельные главы — тома. Мангу в Японии читают как взрослые, так и дети. Отличительной особенностью манги считается то, что читать ее следует не слева направо, как европейские и американские комиксы, а справа налево.