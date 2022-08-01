Нью-Йорк, США, 1 августа, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Американская компания Netflix показала первый официальный трейлер аниме Cyberpunk: Edgerunners. Информация об этом появилась 1 августа на странице проекта в Twitter.

Srote.steampowered.com Cyberpunk 2077

В трейлере представили главных героев и участников команды Edgerunners: Дэвида, Мейн, Дорио, Киви, Пилара, Ребекку и Люси. Им предстоит выжить на улицах города будущего Найт-Сити, выполняяр различные задания.

Напомним, что аниме Cyberpunk: Edgerunners является спин-оффом игры Cyberpunk 2077 от польской студии CD Project RED. Оценка проекта на Metacritic составляет 86 баллов из 100.