Манчестер, Великобритания, 1 августа, 2022, 22:00 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» отказался подписывать 22-летнего вингера амстердамского «Аякса» и сборной Бразилии Антони из-за того. Как сообщает издание Sky Sports, руководство «красных дьяволов» не намерен отдавать за Антони требуемые «Аяксом» 100 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед»

В прошедшем сезоне Антони, выступая за «Аякс», принял участие в 23 турах нидерландской Эредивизи 2021/»2, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В рамках Лиги чемпионов УЕФА на счету бразильца 6 (2+4) очков по системе гол+пас.

Текущее соглашение Антони с «Аяксом» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 35 миллионов евро.