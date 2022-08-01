Токио, 1 августа, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Манга Boku no Kokoro no Yabai yatsu («Опасность в моём сердце») от японского автора Норио Сакураи получит аниме-адаптацию. Информация об этом появилась 1 августа на сайте kudasai.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

Манга расскажет о старшекласснике Кётаро Итикава, который хочет убить свою самую популярную одноклассницу Анну Ямаду. Но постепенно между ними начинает формироваться настоящая дружба, а мысли об убийстве Ямады уходят из головы протагониста.

Напомним, что манга начала публиковаться в 2018 году и за все время продалась тиражом в 2,3 млн копий. Также она заняла первое место в опросе «Манга, которую мы бы хотели увидеть в анимации» в рамках выставки Anime Japan 2021.