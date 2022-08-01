Москва, , 21:59 — REGNUM Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты социальной инфраструктуры в военных целях и прикрываться мирными жителями, сообщил вечером 1 августа на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В частности, отметил, в городе Северск украинские РСЗО и артиллерия размещены на территории детского сада «Золотая рыбка», обстреливают оттуда российские войска, провоцируя ответные удары.

«В Одессе на крыше театра музыкальной комедии (ул. Пантелеймоновская) украинскими вооруженными формированиями размещены расчеты ПЗРК, а на прилегающей территории общежития экологического университета (ул. Львовская) — тяжелое вооружение и бронетехника;

в Черкассах в частных домовладениях (ул. Пушкина) украинские националисты оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО, при этом местные жители из домов не эвакуированы», — рассказал Мизинцев.

«Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права», — подчеркнул он.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев выпрашивает у Вашингтона личный разговор Байдена с Зеленским