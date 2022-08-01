Лос-Анджелес, США, , 21:58 — REGNUM Американская компания Riot Games поделилась новыми подробностями ранее анонсированного файтинга под кодовым названием Project L. Информация об этом появилась 1 августа на сайте проекта.

League of Legends Иван Шилов © ИА REGNUM

Стало известно, что Project L будет условно-бесплатной, как и остальные проекты студии — т.е. геймеры смогут играть бесплатно, но различные косметические предметы нужно будет приобретать за реальные деньги. Разработчик также рассказал, что все облики бойцов делаются с нуля, поэтому могут отличаться от моделей из League of Legend.

Напомним, что League of Legend — это многопользовательская игра в жанре MOBA (Многопользовательская боевая арена), вышедшая 27 октября 2009 года. Ее оценка на Metacritic составляет 78 баллов из 100.

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