Катания, Италия, 1 августа, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Самыми популярными направлениями для проведения отпуска среди граждан Италии являются Катания и Палермо, передает Ansa 1 августа со ссылкой на исследование eDreams.

Пляж

Около половины отправляющихся в отпуск будут отдыхать от 7 до 13 дней, 18% — меньше, 11% — больше.

По данным предварительных заказов, среди иностранных граждан на курортах Италии больше всего будет французов (22%), немцев и испанцев (18%).