Варшава, , 21:52 — REGNUM Стали известны подробности второй главы игры Dying Light 2: Stay Human от польского разработчика Techland. Информация об этом появилась 1 августа на сайте gamerant.

Игра Dying Light 2: Stay Human Dyinglightgame.com

Вторая глава выйдет вместе с патчем 1.5 и будет называться «Охотница и ведьма». По словам разработчиков, она должна выйти «через пару недель». Игроков ждёт история охотницы и эксперта по стрельбе из лука по имени Шэнь Сю.

Напомним, что Dying Light: Stay Human — это новая часть популярной серии игр в жанре ужасов с элементами выживания. Ее оценка на Metacritic составляет 76 баллов из 100.

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