Салехард, 2 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Масштабный и нестандартный субботник пройдёт 27 августа на Ямале. Мероприятие должно объединить тринадцать муниципалитетов региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Субботник

«Уборка пройдет в рамках регионального этапа арктических соревнований по сбору и сортировке мусора. В формате квеста команды из разных муниципалитетов будут решать экологические кейсы, убирать общественные территории и получать баллы за выполнение заданий. Местами экологических игр станут городские и поселковые зоны отдыха, лесные массивы и парки. Статистика соревнований будет отображаться на сайте «Чистых игр» в режиме реального времени», — указано в сообщении.

«Ямальский кубок чистоты» пройдет в регионе во второй раз. В 2021 году участие приняли 360 человек и собрано около восьми тонн мусора.

Аналогичные игры пройдут в Архангельской и Мурманской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах, в Карелии, в Коми, на полуострове Таймыр и в Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Чистая Арктика» на Чукотке 29 и 30 июля прошла масштабная уборка территории города в Певеке. Очистка от мусора проводилась у косы залива, вокруг Чаунской ТЭЦ и у спортзала «Орбита». За два дня было вывезено 12 самосвалов мусора.

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