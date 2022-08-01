Лос-Анджелес, США, 1 августа, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Карта в игре Apex Legends от американского разработчика Respawn Entertainment получит изменения в новом сезоне. Информация об этом появилась 1 августа на сайте издания VGC.

Постер компьютерной игры Apex Legends

В 14 сезоне Apex Legends, который стартует 9 августа 2022 года, будет изменена карта. Сообщается, что в игру добавят локацию под названием Relic, а также уже анонсированного героя Vantage.

Напомним, что Apex Legends — это многопользовательская игра в жанре «королевской битвы». Ее оценка на Metacritic составляет 88 баллов из 100.