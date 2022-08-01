Группа Muse выпустит альбом в формате NFT
Лондон, 1 августа, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Британская музыкальная группа Muse планирует выпустить NFT-версию своей девятой студийной пластинки Will of the People. Об этом 1 августа сообщил портал NME.
Ожидается, что NFT-версия альбома будет представлена в количестве 1 тыс. копий, каждая из которых получит альтернативную обложку. Цена подобной пластинки составит 20 фунтов стерлингов (1500 рублей).
Напомним, премьера альбома Will of the People на стриминговых платформах намечена на 26 августа 2022 года. Пластинка станет девятым полноформатным проектом в дискографии Muse.
NFT — это аббревиатура от non-fungible token, что переводится с английского как «невзаимозаменяемый токен». Это уникальный цифровой объект, который олицетворяет нечто, имеющее ценность. На сегодняшний день в российском законодательстве нет понятия «NFT» и нет определения. По мнению многих юристов, ни ценными бумагами, ни цифровой валютой невзаимозаменяемые токены назвать нельзя, их определение ближе к «цифровым сертификатам на право собственности». В Госдуме настаивают на выработке четких дефиниций.