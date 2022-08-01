Вашингтон, 1 августа, 2022, 21:48 — ИА Регнум. В игре FIFA 23 от американской компании Electronic Arts пользователи смогут взять на себя управление менеджерами известными команд. Информация об этом появилась 1 августа на сайте проекта.

Игра FIFA

«Мы получили отзывы от игроков, которые хотели бы играть за некоторых из своих любимых менеджеров, и мы рады сообщить, что FIFA 23 позволяет вам играть за одного из более чем 350 настоящих футбольных менеджеров в режиме карьеры», — говорится в сообщении. Разработчик также уточнил, что игроки сами смогут выбрать его одежду и команду, которой будет управлять персонаж.

Напомним, что FIFA — это серия игр жанре симулятора футбола, первая часть которой вышла в 1993 году. Каждый год Electronic Arts выпускает новую часть, добавляя в проект новых игроков.