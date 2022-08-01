Приштина, , 21:57 — REGNUM Полиция Косово 1 августа арестовала 16 человек, занимавшихся переправкой лиц через границу с Сербией.

Мигранты Mohamed Ali MHENNI

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, у арестованных были изъяты электрошокер, 95 патронов, четыре единицы огнестрельного оружия, три автобуса, три легковых автомобиля, две рации и 17 мобильных телефонов, а также 1707 евро наличными и 250 сербских динаров.

Арестованные переправляли в Сербию мигрантов. Посадка производилась в Митровице. Мигрантов доставляли к КПП Яринье и переправляли оттуда пешком через железную дорогу. Прибыль арестованных составила 14 тысяч евро.

Всего группа переправила 700 мигрантов, координатором группы являлся гражданин Байхрейна.

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