Киев, 1 августа, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Киев настаивает на личном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом как можно быстрее, заявил 1 августа директор офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, необходимость такого разговора обсуждалась с помощником президента США по нацбезопасности Салливаном.

«Вместе с Джейкобом Салливаном согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом», — написал Ермак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермак написал, что вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным они провели телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.