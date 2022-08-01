Москва, , 21:44 — REGNUM Жаркая погода вернётся в Москву во второй половине текущей недели, местами столбики термометров могут подняться до +33 ºC. Об этом сообщили 1 августа в Гидрометцентре России.

Жара в Москве. ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«По Москве прогнозируются высокая температура и возвращение жаркой погоды во второй половине этой недели», — заявила агентству «Москва» ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

По её словам, в четверг, 4 августа, температура воздуха в столице составит +29…+31 ºC, а в пятницу и субботу, 5 и 6 августа, ожидается +28…+33 ºC, осадков при этом не прогнозируется.

В ночные часы во второй половине недели синоптики прогнозируют температуру воздуха на уровне +12…+17 ºC. «Это тёплая, нормальная температура для ночи, она не жаркая, организм сможет передохнуть», — пояснила специалист.