Москва, , 21:42 — REGNUM В качестве ответной реакции на визит спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань Китай может применять военную силу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 августа заявил экономист Василий Колташов.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, подобное обострение ситуации будет выгодно для России, поскольку в таком случае Вашингтону будет сложнее оказывать поддержку Украине.

«Для России будет выгодно, если вдруг Ненси Пелоси отправится на Тайвань и Китай должен будет принимать радикальные меры. В этом случае США вынуждены будут наблюдать, как Китай применяет военную силу и возвращает под реальный контроль территорию Тайваня и оказывать военную помощь Тайваню. Китай демонстрирует готовность применить военную силу», — сказал Колташов.

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