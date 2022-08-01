Блинкен заявил, что поездка Пелоси на Тайвань — её дело
Вашингтон, 1 августа, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Спикер нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси сама решает, ехать ей на Тайвань или нет. Это её выбор, а не американского руководства, сообщил 1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Нэнси Пелоси. Турне
«Если Нэнси Пелоси решит поехать, то это будет её решение».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пелоси находится в Сингапуре и планирует завтра, 2 августа, посетить Тайвань, несмотря на очевидное недовольство такими действиями со стороны Китая.