Вашингтон, 1 августа, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Спикер нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси сама решает, ехать ей на Тайвань или нет. Это её выбор, а не американского руководства, сообщил 1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нэнси Пелоси. Турне

Энтони Блинкен «Если Нэнси Пелоси решит поехать, то это будет её решение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пелоси находится в Сингапуре и планирует завтра, 2 августа, посетить Тайвань, несмотря на очевидное недовольство такими действиями со стороны Китая.