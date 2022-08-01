Санкт-Петербург, , 22:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге не состоится фестиваль Fields, который должен был пройти с 4 по 7 августа 2022 года. Соответствующее объявление было опубликовано на странице мероприятия в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 1 августа.

Концерт Пресс-служба кластера «Таврида. АРТ»

«Фестиваль Fields 2022 отменяется. На этот раз предпочитаем быть лаконичными — реализовывать мероприятия в задуманном формате в нынешних реалиях невозможно», — сказано в сообщении организаторов. В то же время создатели фестиваля добавили: «Но мы не ставим крест на своих активностях: ждем встречи на будущих полях».

Ранее фестиваль Fields неоднократно подвергался переносам. Так, в 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.

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