1 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Редакция ИА REGNUM предлагает комментарии пользователей о том, что происходит на различных пропускных пунктах границы России с Литвой и Польшей.

Дария Лисовая, , 23:11 — REGNUM Полной изоляции Калининграда не получилось, жители обрасти продолжают выезжать по своим целям и в страны ЕС, и в другие регионы России. Калининградцы делятся в соцсетях своими впечатлениями от пересечения границы. Кто-то жалуется, что их мучают часами, а кто-то радуется, что весь процесс занимает несколько минут.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

«Здравствуйте. Из Калининграда в Хорватию. Выезжали через Чернышевское, граница заняла около трех часов. Наших за 30 минут прошли. На нейтралке остальное время, перед нами было 17 машин. На Литве всё очень тактично, ни про деньги, ни про что другое не спрашивали. Ехали до Честохово на русских номерах. Перед отелем в Честохова накинули сувенирные номера. Дальше ехали на них. Через Польшу, Словакию и Венгрию. На границе Венгрии и Хорватии надели свои родные номера, дабы не испытывать венгерских и хорватских погранцов», — делится впечатлениями Михаил Теплинский.

«Наши знакомые вчера со стороны Латвии подъехали и уехали на Убылинку, очередь была из 60 машин. А мы вот только вернулись из России. Проходили через Убылинку. На российской стороне простояли 3 часа, на латвийской — 9 часов. Хотя мы и были четвёртые, но впереди нас был автобус с молдавскими номерами, что там было не так не знаю, но с ним возились погранцы 7 часов. Там тоже начали ремонт и работает только один коридор», — рассказывает Татьяна Старикова.

«В субботу заезжали в Польшу (граница Мамоново-Гжехотки). Российскую границу проехали за час. На польской границе нас мучили 2,5 часа. Перед нами в машине ни одну сумку не открыли, нас отправили на контроль, потому что сказали, что везём блок сигарет (как будто наркотики везли). Вывернули всё содержимое в чемоданах. Выяснилось, что две пачки сигарет на взрослого можно завозить. Хотели забрать сало 3 кг, пожалели видимо. В общем, проверяют выборочно. Всем удачи!» — пишет пользователь под ником Anna Frühauf.

Польский погранпереход Гжехотки strazgraniczna.pl

«Проходил Чернышевское в 8 вечера: один встал, другой сел, минуту вся процедура занимает», — делится впечатлениями Арсений Цепенников.

«В пятницу, 29.07. в 9:50 пересекали границу в Кибартае. Наших прошли за 5 минут, на нейтралке простояли около 1,5 часа, впереди было восемь машин. К литовцам заехали в 11:40, пограничника прошли за 5 минут, таможенник работал очень неспешно (кофе, ходьба туда-сюда), около 13:30 выехали с границы. Итого 3 часа 40 минут на границу, но надо заметить, всё очень вежливо, без придирок. Вопросы стандартные: куда едем, алкоголь, сигареты, сколько топлива», — говорит Арина Плетнева.

«Приехали в 11 вечера на границу вчера, поляки 10 минут. Границу РФ пересекли в 6 утра! Уезжая, видели, что очередь за нами не уменьшалась. ПЦР никто не спрашивал», — пишет пользователь Anastassia Vn.

«Вчера проходили границу Литва — Белоруссия в Мединянкае. Литву на выезд проехали за 50 минут, встали на границу Белоруссии в 7 вечера, выехали ближе к 4 утра следующего дня. Дикая неразбериха и неорганизованность. Рекомендую выбирать другие пути», — делится мнением Семен Березин.

«На днях была попытка проехать из Польши через Белоруссию в РФ. Граждане РФ, временный внж Польши, номера польские, регистрации в РФ нет. Белорусы попросили залог за машину, либо европаспорт или постоянный внж», — возмущается Денис Акимов.

«Сегодня проходила границу Баграт — Безледы, российские номера, 2,5 часа обе границы, рентген и яма. Говорят, что так все теперь. Страховку приняли в итоге, а сначала не хотели. Проехала 400 км, пальцем никто не тычет, машину не трогает, но и обниматься не лезут))) спокойно останавливалась по дороге», — рассказывает Катарина Ксенжик.

Польский погранпереход Безледы, граничащий с Калининградской областью bartoszyce.wm.pl

«Приехали на границу Чернышевское около 13:00. Прошли границу за пять минут. Несколько вопросов у представителей российских служб. Далее граница Кибартай, ничего не проверяли от слова совсем, только паспорта, три минуты и поехали. В Каунасе останавливались в отеле. Ездили на машине с калининградскими номерами. В отеле спокойно, предвзятого отношения не ощутили, на дорогах машин с российскими номерами нет, в Каунасе не встретили ни русскую речь, ни машин. На обратном пути оформили Tax-free. Поездка прошла хорошо», — подытожила Евгения Шевченко.

Напомним, что ситуация с пересечением границы в Калининградской области усугубилась ещё два года назад, во время пандемии коронавируса. Сейчас, в период антироссийских санкций, граждане РФ испытывают еще более серьезные неудобства на таможенных пунктах.