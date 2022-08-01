Рим, 1 августа, 2022, 21:33 — ИА Регнум. 1 августа римский клуб «Лацио» объявил о подписании трехлетнего соглашения с 30-летним центральным полузащитником сборной Уругвая Матиасом Весино. Контракт рассчитан до конца сезона 2024/25.

ФК «Лацио»

В прошедшем сезоне Матиас Весино, выступая за миланский «Интер», сыграл в 17 турах чемпионата Италии, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Болоньи» и получил две желтые карточки.

За «Интер» Весино выступал с 2 августа 2017 года после перехода из «Фиорентины» из Флоренции за 24 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает уругвайца в 3,5 миллиона евро.